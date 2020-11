OL - Mercato : Lopes annonce la couleur pour son avenir

Après un début de saison poussif, l'OL va mieux. En témoigne son match nul arraché à Lille (1-1) le week-end dernier, après une large victoire contre Monaco (4-1). Dans le Nord, les Gones ont notamment pu compter sur un grand Anthony Lopes. Le portier était l'invité ce mardi soir de Top of the Foot, sur RMC. Et à 30 ans, il a juré fidélité à l'OL...

« Tout le monde sait que je suis amoureux de ce club »

« J’ai un contrat jusqu’en 2023, a-t-il rappelé. Tout le monde sait que je suis amoureux de ce club, je sors des virages. Je ne pense pas que ce soit ma dernière saison à l’OL. Peut-être qu’un jour je serai amené à partir, mais tout de suite ce n’est pas du tout dans ma tête, je ne laisserai pas le club dans cette situation. »

Et à Lopes de poursuivre : « Je sais qu’on compte sur moi, je sais qu’il va falloir sortir des gros matchs, collectivement et individuellement, glisse-t-il. On a les armes pour ramener l’OL en Europe. Et je parle de toute l'équipe. » L'ASSE, qui se déplace dimanche à Décines, est prévenue...