OL - Mercato : Louis-Jean s'attaque à un ancien de l'OM

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

En quête d'un remplaçant à Castello Lukeba, en partance pour le RB Leipzig, l'Olympique Lyonnais tente de faire revenir Samuel Umtiti, qui vient d'être libéré par le FC Barcelone. Mais le champion du monde 2018 ne serait pas le seul profil étudié par Matthieu Louis-Jean au poste de défenseur central.

Un ex de l'OM plutôt qu'Umtiti pour remplacer Lukeba ?

Et pour cause, d'après nos confrères de Foot Mercato, le nouveau directeur de la cellule de recrutement à l'OL aurait également coché le nom de l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, Duje Caleta-Car, qui évolue depuis l'été dernier à Southampton. Le Croate cocherait toutes les cases du profil demandé par l'entraîneur lyonnais, Laurent Blanc, c'est-à-dire un défenseur central expérimenté, parlant français et ayant une bonne connaissance de la Ligue 1.

⚽️ OL : Laurent Blanc perd un titulaire sur blessure pour la reprise ! #ButFC https://t.co/q690SOSJ05 — But! Football Club (@club_but) July 4, 2023

Podcast Men's Up Life