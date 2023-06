OL - Mercato : Textor conforte Blanc et annonce deux arrivées d’envergure, dont une venant de l'OM

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

L'OL a annoncé les arrivées conjointes de Matthieu Louis-Jean, directeur du recrutement, et de Martin Buchheit, directeur de la performance à compter de la saison 2023/2024. Le premier prendra la tête d’une cellule entièrement repensée en profondeur qui renforcera son utilisation de la data, de la vidéo, ainsi que de l’intelligence artificielle. Passé par de nombreux clubs anglais, mais aussi par l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille, l’ancien footballeur et international espoir aura en charge l’ensemble de la politique de recrutement du club.

Blanc conforté

« Matthieu Louis-Jean pourra compter sur le soutien de John Textor qui s’impliquera personnellement dans la politique de recrutement de l’Olympique Lyonnais, aux côtés de Laurent Blanc, qui participera lui aussi à la construction de la meilleure équipe, dans le respect des valeurs de l’Olympique Lyonnais », affirme l’OL dans un communiqué.