OL - Mercato : Lyon annonce une arrivée (officiel)

Zapping But! Football Club OL - Strasbourg : le brief d'avant match

"Stéphane Henchoz rejoint l’Olympique Lyonnais pour renforcer la cellule de recrutement du club, dirigée par Bruno Cheyrou, et vient accompagner Michel Rouquette, Alexandre Jeannin et Alain Caveglia. Arrivé au mois de décembre, l’ancien capitaine de l’OL s’occupera de superviser les différents championnats français alors que Stéphane Henchoz sera en charge des championnats nationaux de la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie", a indiqué le club rhodanien dans un communiqué.

