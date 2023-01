OL - Mercato : Lyon s'attaque à un Rennais, le dossier João Gomes en stand-by

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

L'Olympique Lyonnais s'active sur le marché des transferts pour offrir un latéral droit et un milieu de terrain à Laurent Blanc cet hiver. Pour le poste de latéral droit, le club rhodanien aurait activé la piste menant au capitaine du Stade Rennais, Hamari Traoré, si l'on en croit les informations de Foot Mercato. D'autres clubs européens seraient intéressés par le Malien, dont Fulham, qui aurait déjà transmis une offre à Rennes.

Pas d'avancée pour João Gomes !

Concernant le poste de milieu de terrain, c'est la piste menant à João Gomes qui est plus chaude. Et toujours selon les informations de Foot Mercato, Flamengo privilégierait l'offre financière de l'OL de celle de Wolverhampton pour son milieu de terrain. Problème, João Gomes ne voudrait pas céder et voudrait toujours aller en Premier League. Le dossier serait donc en stand-by.

Info : João Gomes 🇧🇷

▪️ Flamengo préfère l'offre financière de l'OL et temporise avec Wolverhampton

