Dans les colonnes de L'Equipe hier, Memphis Depay (27 ans) a fait ses adieux à l'OL. Le Néerlandais a confirmé ce que l'on savait déjà tous plus ou moins : il ne prolongera pas au delà de juin prochain le contrat qui le lie aux Gones. L'ancien Mancunien aspire à rejoindre « un très grand club » mais n'a pas encore choisi sa destination.

S'il y a de fortes chances qu'il rejoigne le FC Barcelone, Memphis Depay attend d'en savoir plus sur l'avenir de Ronald Koeman avant de dire oui. En tout cas, si l'on en croit le très bien informé journaliste Fabrizio Romano, le Barça a avancé significativement sur le dossier ces derniers jours.

Proche de faire signer Sergio Agüero (également en fin de contrat à Manchester City), le club catalan mène déjà des négociations directes avec les nouveaux avocats de Depay. Le FC Barcelone a formulé une offre de contrat de deux ou trois ans. S'il fait attention à tous les détails comme il l'a fait savoir à L'Equipe, Memphis Depay serait enclin à accepter cette proposition. Il ne resterait plus que quelques « derniers détails à régler ».

