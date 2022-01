OL - Mercato : Ndombélé arrive... avec une option d'achat folle !

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

En effet, comme annoncé par Julien Maynard (Téléfoot), il y a quelques minutes, tout est désormais ok pour la venue du milieu de terrain de l'équipe de France, également courtisé par le PSG cet hiver.

L'OL et Tottenham sont tombés d'accord sur un prêt gratuit de six mois de Tanguy Ndombélé avec une option d'achat non-obligatoire de 65 M€ incluse dans le deal. Il ne reste plus qu'à aposer la signature au bas du contrat.

Lyon attend que le dossier soit conclu dans l'après-midi pour annoncer la signature dans le même temps de Romain Faivre pour 18 M€ bonus inclus et un contrat jusqu'en juin 2026. Sacré coup de fusil des Gones !

Tanguy Ndombélé à Lyon, c’est fait !

Prêt gratuit de 6 mois, avec une option d’achat de 65M€.

Signature prévue dans l’après-midi.

