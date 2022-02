OL - Mercato : Ndombélé explique pourquoi il a choisi Lyon plutôt que le PSG

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Annoncé tout proche du Paris Saint-Germain, Tanguy Ndombélé s'est finalement engagé avec l'Olympique Lyonnais sous la forme d'un prêt avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Présenté ce mercredi devant la presse, le milieu de terrain français a expliqué pourquoi il a opté pour un retour chez les Gones.

"Des discussions avec pas mal de clubs mais un écart entre les paroles et l'acte. J'ai trois mois et demi avant la fin de saison et Lyon c'est pas mal pour moi. Je suis parti par la grande porte et c'est un risque de revenir. J'ai pris ce risque. Je pense être un meilleur joueur que quand je suis parti. J'ai appris en Angleterre même se cela ne s'est pas bien passé. Je suis meilleur physiquement et mentalement."

🚨 RDV à partir de 15h sur #OLPLAY pour suivre 𝗚𝗥𝗔𝗧𝗨𝗜𝗧𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 la conférence de presse de présentation de nos deux nouvelles recrues @RomainFaivreoff et Tanguy #Ndombele, en présence de @JM_Aulas, Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou. 🔴🔵



📱🖥📺 https://t.co/szeffqHUxE pic.twitter.com/5CFhluB9D4 — Olympique Lyonnais (@OL) February 2, 2022