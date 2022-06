OL - Mercato : Newcastle a revu son offre à la hausse pour Paqueta

Zapping But! Football Club OL : la victoire en Gambardella augure-t-elle une nouvelle génération dorée à Lyon ?

Vu l'allure à laquelle Newcastle revoit ses propositions pour Lucas Paqueta, il se pourrait que le record de transfert pour un joueur quittant la Ligue 1 soit battu. Pour rappel, il est de 80 M€ et appartient à Arsenal, qui avait déboursé cette somme en 2019 pour l'ailier ivoirien du LOSC Nicolas Pépé. Un an plus tard, le Napoli avait signé un chèque de 75 M€ pour arracher Victor Osimhen à Lille, encore lui...

La semaine dernière, Newcastle était prêt à miser 53 M€ pour Paqueta. Mais devant le refus de l'OL, il a fait une nouvelle proposition, qui s'élèverait cette fois à 66 M€ selon la presse anglaise ! Un montant vertigineux qui s'explique par le talent de l'ancien du Flamengo mais également par l'impact remarquable qu'a eu son compatriote et ancien coéquipier Bruno Guimaraes, arrivé en janvier à Newcastle. Avec lui, les Magpies sont passées de la zone de relégation au ventre mou de la Premier League. Adopté par les supporters, Guimaraes ne cesse de faire de la pub pour Paqueta. Il ne manque plus que l'accord de Jean-Michel Aulas...

Newcastle admite pagar até 66 milhões de euros por Lucas Paquetá - https://t.co/RnLvfCbfMh — Torcedores.com (@Torcedorescom) June 7, 2022

