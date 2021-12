OL - Mercato : Onana (Ajax) a trouvé un accord avec un autre club

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : La question de la semaine

Il y a une certaine forme d'ironie à l'actuel parcours chaotique de l'Olympique Lyonnais en championnat (13e) cette saison. Car les Gones pourraient être encore plus mal classé s'il n'y avait Anthony Lopes, qui réalise miracle sur miracle dans les buts. Or, le Gone a failli être mis sur le banc par Peter Bosz durant l'été car l'entraîneur néerlandais voulait qu'André Onana, connu à l'Ajax Amsterdam, le rejoigne entre Rhône et Saône.

Finalement, en raison de trop nombreux intermédiaires sur le dossier, le Camerounais est resté chez les Lanciers, où il était suspendu jusqu'au mois dernier pour avoir pris des produits dopants qui appartenaient… à sa femme. Ce mercredi, le journaliste italien Fabrizio Romano assure qu'Onana s'est déjà mis d'accord avec l'Inter Milan pour un contrat la saison prochaine. Le portier sera en effet en fin de contrat en juin avec l'Ajax. Ce transfert annoncé n'est pas vraiment une surprise car il se disait cet été, au plus fort des contacts avec l'OL, que le clan Onana se servait de Lyon pour convaincre les Nerazzurri de le recruter…

#FCB 🔵🔴



🚨 Onana ya tiene un acuerdo verbal con el Inter, según Fabrizio Romano https://t.co/4jzMGhCB8W — Diario SPORT (@sport) December 15, 2021