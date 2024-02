OL : Oumar Solet se lâche totalement sur son échec à Lyon

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Révélé du côté du RB Salzbourg où il commence à intéresser de plus grands clubs en Europe, Oumar Solet (24 ans) est revenu dans le dernier numéro de Onze Mondial, en kiosques ce vendredi, sur son passage raté à l’OL entre janvier 2018 et juillet 2020.

« Salzbourg m’a donné tout ce que Lyon ne m’a jamais donné »

A posteriori, le défenseur formé à Laval estime que Lyon n’a pas tout fait pour l’intégrer : « À cette époque, les dirigeants auraient pu mieux gérer le cas de plusieurs jeunes (…) À Lyon, j’aurais aimé me sentir plus aimé, sentir une volonté de me faire jouer, progresser et devenir un joueur de l’équipe première. Le manque de temps de jeu, la frustration, la perte de confiance, ce mélange a amené la blessure. C’est dur de gérer la frustration, surtout quand tu sais qu’il y a la place pour jouer ».

Et l’intéressé ne regrette absolument pas d’avoir quitté la France pour l’Autriche à l’été 2020 (transfert à 4,5 M€) : « Je ne vais pas juste en Autriche, je signe au Red Bull Salzbourg. Ce club fait rêver plein de jeunes joueurs. Quand tu es en France, tu peux avoir des a priori sur Salzbourg, mais aujourd’hui, je joue avec des joueurs qui viennent de Slovénie, de Pologne, de partout, et ils rêvent tous de jouer à Salzbourg depuis leur enfance. Je sais pourquoi j’ai signé là-bas. Salzbourg m’a donné tout ce que Lyon ne m’a jamais donné ».

