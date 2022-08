OL – Mercato : Paqueta à West Ham, ça se précise !

Lucas Paqueta à West Ham, c'est vraiment chaud. En début de semaine, le club londonien a vu sa première offre être repoussée par l'OL. Mais selon Nicolo Schira, les Hammers n'ont pas renoncé.

Le journaliste italien révèle en effet ce jeudi que West Ham, après une première offre de 40 M€ rejetée par les Gones, va revenir à la charge avec une deuxième offre plus importante. Et que Paqueta a déjà donné son accord de principe aux dirigeants anglais. A suivre...

#WestHam are ready to increase the bid to submit to #OlympiqueLyonnais to sign Lucas #Paqueta. #OL have turned down the first offer (€40M). #Hammers have already reached an agreement in principle with the brazilian player for a contract until 2027 (€5M/year). #transfers #WHUFC https://t.co/te2TQTA0Eu