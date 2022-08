OL - Mercato : Paqueta met les voiles, deux coups durs arrivent à Lyon

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : Une grosse surprise en plus de Tolisso ?

« Il aura donc fallu que les Hammers fassent grimper leur proposition jusqu’à cette barre symbolique pour que les Lyonnais finissent par céder le joueur préféré de John Textor. Si les derniers détails se règlent et que le transfert se conclut, l’OL, qui compte encore beaucoup de milieux dans son effectif, ne devrait pas remplacer le Brésilien. » Autre mauvaise nouvelle pour Peter Bosz et les finances de l’OL : l’AC Milan a gardé 15% sur une revente de Paqueta lors de sa signature à Lyon en septembre 2020.

Lucas #Paqueta is getting closer and closer to #WestHam from #OlympiqueLyonnais for €50M + bonuses. Ready a contract until 2027. #ACMilan will receive 15% on the sale. #transfers #WHUFC #OL https://t.co/v6rcm2HLEp