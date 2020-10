OL - Mercato : Paqueta, Pellistri, Aouar, Reine-Adelaïde, tensions… les vérités du duo Aulas - Juninho

Ce mercredi soir, l'Olympique Lyonnais a présenté sa dernière recrue, Lucas Paqueta. L'occasion pour Jean-Michel Aulas et Juninho pour faire un point sur les multiples rumeurs entourant leurs joueurs, très demandés.

Facundo Pellistri

"On a bien avancé sur le dossier Pellistri, a expliqué Juninho. Lucas Paquetá était le profil que je cherchais depuis longtemps. On aimerait bien que le mercato se termine rapidement. On va voir comment le marché évolue."

Sur les ventes d'Aouar et Reine-Adelaïde

"Nous n'avons aucun accord avec personne pour Jeff Reine-Adelaïde, a expliqué Jean-Michel Aulas. Trois très grands clubs s'intéressent à Houssem Aouar. On travaille tous sur le mercato."

Sur les tensions entre Juninho et Cheyrou

"J'ai pris un peu plus de hauteur, a justifié Jean-Michel Aulas. Tous les dirigeants s'entendent bien. On se complète. Je travaille toujours autant. On veut une équipe technique avec un état d'esprit qui permet de se sublimer. Je ne veux plus de départs après vendredi soir."

Les premiers mots de Paqueta

"Je suis prêt à travailler et à montrer mon niveau à l'OL. Tout s'est très bien passé depuis mon arrivée. Ma visite médicale s'est très bien déroulée. Lyon est une équipe très populaire au Brésil. Je veux travailler et donner mon maximum pour cette équipe. J'ai hâte de pouvoir aider l'équipe et de m'intégrer très rapidement. Je me tiens prêt et à la disposition du coach. J'ai hâte de m'entraîner. C'était une expérience qui m'a permis d'avancer à Milan. Je suis maintenant tourné sur l'Olympique Lyonnais. Je veux progresser et avancer dans ce club. J'ai suivi le super parcours de Lyon en Champions League. J'étais très heureux lorsque Juninho m'a contacté. Je vais continuer à grandir et à me développer à l'OL."