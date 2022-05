OL - Mercato : Paqueta se voit rester, un démenti arrive

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Vendredi en conférence de presse, avant le déplacement à Metz, Lucas Paqueta a surpris son monde en se projetant sur la saison prochaine à Lyon, alors que tout le monde le voit partir : « Je me sens très bien à Lyon et je suis très heureux ici. Nous sommes un peu tristes de cette fin de saison. Nous avons vécu une année compliquée mais nous remontons la pente et nous devons construire pour faire de grandes choses la saison prochaine ».

Le Brésilien, sous contrat jusqu'en 2025, peut-il réellement rester à l'OL ? Pour L'Equipe, c'est un grand non ! "Ce sera probablement sans lui, surtout si l'Europe n'est pas au bout du chemin", écrit le quotidien sportif. Depuis vendredi et la victoire de Monaco à Lille (2-1), les Lyonnais ne peuvent officiellement plus espérer accrocher la Champions League. Reste la C3 et la C4. Mais depuis hier et le succès de Nantes en Coupe de France, la 6e place ne sera pas qualificative pour l'Europe, à moins que les Canaris ne terminent à ce rang. Les Gones doivent donc rattraper 5 points en 3 matches à Nice et Strasbourg (qui compte une rencontre de plus)...

Raphaël Nouet

Rédacteur