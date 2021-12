OL – Mercato : Peter Bosz attend du renfort devant

Zapping But! Football Club OL - Strasbourg : le brief d'avant match

Besoins : un attaquant espéré

A cause de la CAN, Peter Bosz va être privé de plusieurs éléments. La saignée est particulièrement importante offensivement puisqu'Islam Slimani (Algérie) et Karl Toko-Ekambi (Cameroun) seront de l'aventure en janvier. Le Néerlandais va donc pouvoir appuyer un besoin déjà exprimé en août et non assouvi à l'époque : celui de compter sur un offensif de plus. Avant de quitter la Capitale des Gaules, Juninho travaille à un renfort en ce sens... Le Brésilien va sans doute transmettre son dossier à Alain Cavéglia et Vincent Ponsot pour finalisation.

Moyens : moins de 10 M€

S'il est toujours délicat d'estimer l'enveloppe à disposition de l'OL, elle existe bel et bien. En effet, s'il le juge nécessaire - et même si les pertes du club sont importantes depuis le début de la crise du Covid -, Jean-Michel Aulas peut toujours puiser dans les fonds propres. A priori, aucune recrue ne devrait dépasser le montant maximal investi l'été dernier sur Xherdan Shaqiri (entre 6 et 7 M€) mais il n'est pas exclu qu'un renfort, s'il est vraiment désiré, s'approche d'une somme à huit chiffres...

Le dossier-clé : Sardar Azmoun (Zenith)

L'été dernier déjà, l'OL voulait à tout prix le buteur iranien de Saint-Pétersbourg. Tout était ok et Lyon était même prêt à payer un petit transfert pour racheter la dernière année de contrat de la recrue n°1 souhaitée par Peter Bosz. Faute d'un remplaçant, le club russe l'avait alors bloqué. Cet hiver, le dossier revient et Lyon va encore tenter de boucler la venue du « Messi iranien ». Déjà d'accord avec le joueur sur les contours de son contrat, l'OL va tenter d'anticiper sa venue dès janvier... quitte à payer une indemnité de transfert.

Les pistes du Mercato : Sardar Azmoun (Zenith), Galeno (Braga), Anthony Martial (Manchester United), Alexandre Lacazette (Arsenal), Jérémie Boga (Sassuolo), Ianis Hagi (Glasgow Rangers), Kerem Akturkoglu (Galatasaray), Jesus Manuel Corona (Porto), Mariano Diaz (Real Madrid), Andrea Belotti (Torino).