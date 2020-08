OL - Mercato : Pierre Ménès liste les départs majeurs de l'été

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone, PSG : top 10 des meilleurs tireurs de penalty

L’OL n’a pas fait dans le détail pour débuter sa saison en championnat. Vendredi, à domicile, les hommes de Rudi Garcia ont sanctionné une décevante équipe du DFCO grâce notamment à un triplé de Memphis Depay (4-1).

L’international néerlandais fait partie de la liste des joueurs que l’OL pourrait perdre d’ici à la fermeture du mercato le 5 octobre. Pierre Ménès, en marge de l’analyse de la rencontre de la 1ère journée de L1, s’est livré sur ls transferts des Gones.

« En l’absence de Coupe d’Europe, des joueurs vont quitter l’OL »

« Le Néerlandais qui est resté assez évasif sur son avenir. On sait de toute façon qu’en l’absence de Coupe d’Europe cette saison, des joueurs vont quitter l’OL avant le 5 octobre, date de fin du mercato, observe le consultant de Canal+ sur son blog. On pense à Aouar, Dembélé et Depay. Je ne pense pas que les trois partiront mais deux, c’est assez probable. Et ce sont peut-être les deux plus bankable - Aouar a une grosse cote et on sait que Koeman appréciait beaucoup Memphis lorsqu’il l’avait en sélection - qui quitteront le club. »