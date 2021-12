OL - Mercato : Pierre Ménès ruine les espoirs de Peter Bosz pour janvier

Zapping But! Football Club PSG-OL : le débrief et la présentation de la semaine

Jean-Michel Aulas a pris les devants. Afin de s’assurer une tranquillité pendant la trêve hivernale, le président de l’OL a conforté Peter Bosz dans ses fonctions pour les deux prochains mois. Fin février, un bilan sera effectué pour savoir si les objectifs ont été atteints par les Gones.

En attendant le couperet, Pierre Ménès ne cache plus son inquiétude pour la situation de l’OL. « Oui, je suis inquiet, a-t-il analysé sur son blog. Rien ne va dans le club. Aulas est suspendu. Le club est mal classé, le club ne joue pas bien. Juninho s’en va. Il n’y a rien qui va. Comme disait Chirac, les merdes volent en escadrille. »

Aussi, l’ancien consultant de Canal+ a calmé les espoirs de Bosz et des supporters de l'OL au sujet du mercato hivernal. « Comment la situation peut se redresser ? Je ne crois pas du tout à un mercato d’hiver miracle, a-t-il ajouté. En plus, les finances lyonnaises ne permettent pas de faire des choses incroyables. »

Face à Pierrot (1/2) : “Ça fait un an que Pochettino est au PSG et on ne voit aucune amélioration”



Au programme : le calvaire de l'OL, le bilan du LOSC et de Monaco, l'avenir de Pochettino et une victoire française en Coupe d'Europe ?



https://t.co/RfMxcz9yv2