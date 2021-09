OL - Mercato : piqué par Bosz, un cadre lui a apporté une réponse cinglante !

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L’OL s’est incliné dimanche au Parc des Princes face au PSG (1-2) mais cette défaite a tout l’air d’une victoire symbolique. Comme l’a déjà fait savoir Daniel Riolo dans son analyse, les Gones semblent avoir enfin assimilé la méthode Peter Bosz.

« Il va réussir. C’est désormais certain. Les joueurs assimilent l’exigence de sa méthode. Ce n’était pas juste de vains mots d’avant-match, a-t-il commenté sur RMC Sport. S’il est ambitieux au Parc, alors il le sera partout. Au-delà du résultat, il y a tellement d’éléments positifs à retenir. Et surtout un objectif clair qui ne peut être que sur le podium et pas loin du PSG. »

Lopes totalise le plus d’arrêts en L1

Pour ce faire, le coach de l’OL peut compter sur plusieurs cadres comme Lucas Paqueta... et Anthony Lopes. « Pour l'instant, ils portent le groupe, l'un par sa maestria technique, l'autre par la gestion de son espace, résume L’Équipe. Le face-à-face remporté par le Portugais devant Lionel Messi a confirmé son retour au plus haut niveau. Le coup de boost Onana l'a peut-être relancé, comme la venue de Rémy Vercoutre, son ancien équipier, comme entraîneur des gardiens, avec lequel le courant passe parfaitement. »

Au niveau des chiffres, le retour en grâce de Lopes apporte une réponse limpide à Bosz : le portier portugais a effectué 24 arrêts cette saison. Total le plus élevé pour un gardien dans l'élite devant Paul Nardi au FC Lorient (23).

