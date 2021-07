OL – Mercato : pisté par Bielsa, un cadre de l'effectif de Peter Bosz ne ferme pas la porte

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz, nouvel entraîneur des Gones

Comptant parmi les joueurs les plus anciens de l'effectif à disposition de Peter Bosz, Maxwell Cornet (24 ans) peut-il quitter l'OL cet été ? Ce n'est pas impossible... Bien que sous contrat jusqu'en juin 2023, l'Ivoirien intéresse du monde. Encore plus depuis qu'il a été repositionné d'ailier à latéral gauche.

Maxwell Cornet ne s'interdit rien

Selon certaines rumeurs, le Leeds de Marcelo Bielsa serait notamment prêt à lui donner sa chance. The Sun évoque également l'intérêt de Burnley et du Hertha Berlin, tous prêts à payer les 15 M€ réclamés par l'OL. De retour à l'entraînement jeudi et déjà titulaire hier à l'occasion d'OL – Bourg-Péronnas en amical (5-1), l'ancien Messin s'est voulu évasif sur son avenir.

« On est dans la période du mercato. Il y a beaucoup de bruits qui courent. On entend tout. Pour l'instant, je suis à Lyon. Je commence ma préparation et on verra dans les jours à venir. Mais pour le moment, je suis à 100 % avec Lyon et je suis content », a-t-il lâché dans des propos rapportés par Olympique-et-Lyonnais.com.

Maxwel #Cornet a été placé sur la liste des joueurs transférables par Juninho.

Peter #Bosz, préfèrerais Melvin #Bard.



De nombreux clubs européens sont intéressés par le dossier ce qui ferait les affaires de l’OL, qui attend une grosse somme pour l’international ivoirien. pic.twitter.com/nHJAA8TJ7M — Inside Gones (@InsideGones) July 11, 2021