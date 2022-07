OL - Mercato : prix fixé pour Paqueta, Tolisso déjà prêt à faire faux bond à Lyon ?

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

L’OL a programmé deux conférences de presse aujourd’hui : la première à 10h et la suivante à 14h30. Corentin Tolisso devrait être la vedette de la matinée avec une présentation aux médias attendue. Le champion du monde 2018, qui arrive libre du Bayern Munich, a choisi l’OL pour son projet mais aussi pour se rapprocher de sa famille.

« C'est très sympa. Avec mon mari, on montait souvent voir Corentin à Munich. Là, ça va être plus simple. On va souvent être à l'OL Stadium (rires). Et puis plus généralement, on se verra plus souvent », glisse ravie sa mère Marie-Chantal sur Radio Scoop. Tolisso est ravi de revenir à l’OL après avoir pesé le pour et le contre. Mais il se pourrait qu’il n’y fasse pas de vieux os.

« Il est enchanté de revenir. Il voulait aller dans un club où il allait jouer et où il aurait une chance de retourner en équipe de France. Cela peut être un tremplin, poursuit sa maman. Il va rejouer et sera avec des gens qu'il connaît. Peut-être qu'il ira ailleurs après, mais l'OL est parfait pour lui actuellement. »

Par ailleurs, L'Équipe croit savoir que Jean-Michel Aulas a fixé le prix pour Lucas Paqueta : 60 millions d'euros ! Le milieu de terrain brésilien aimerait bien s’en aller cet été. Son statut d’international, ses qualités affichées en France en dépit d’une certaine baisse de régime en 2022 devraient lui ouvrir des portes.

Pour résumer Corentin Tolisso, qui devrait être présenté dans la journée à l’Olympique Lyonnais, ne devrait pas faire de vieux os pour son retour chez les Gones. Foi de sa propre mère, Marie-Chantal. Lucas Paqueta, lui, est fixé sur son tarif.

Bastien Aubert

Rédacteur

Podcast Men's Up Life