OL - Mercato : rebondissement dans le dossier Slimani !

Pour un club qui devait connaître une fin de mercato blanc cet hiver, l’OL s’agite plus que prévu. Et pour cause : le départ imminent de Bruno Guimaraes à Newcastle a changé la donne. Selon Sky Sport, les deux clubs seraient finalement tombés d'accord pour le transfert du milieu brésilien.

Montant de l'opération : 40 M€ plus des bonus avoisinant les 10 M€ et visite médicale à distance aujourd’hui (le joueur est actuellement en sélection brésilienne). Un autre départ serait également dans les cartons depuis qu’A Bola a avancé qu’Islam Slimani pourrait retourner au Sporting Portugal en janvier.

Si Foot Mercato confirme que le club lisboète a bien formulé une offre pour l’attaquant algérien, il assure que ce dernier n'a pas donné son accord. « Auteur de 16 matchs cette saison toutes compétitions confondues avec l'OL pour un bilan de 4 buts et 1 passe décisive, l'international algérien se sent bien à Lyon et n'est ainsi pas contre le fait de finir la saison chez les Gones », glisse FM. RMC va plus loin en annonçant que le Fennec se montrera très regardant sur l'offre économique, lui qui n'a aucune intention de perdre de l'argent en avançant de six mois son départ.

