OL – Mercato : Reine-Adelaïde, De Sciglio... Juninho fait le point et confirme le possible départ de Depay au Barça

C'est un Juninho « triste » de ce nouveau faux-pas face à l'OM qui s'est présente au micro de la chaîne Telefoot. Après ce « mauvais résultat », le directeur sportif brésilien a évoqué les trois dossiers du Mercato.

Reine-Adelaïde doit décider de son avenir

« Jeff, on a jamais pensé à un transfert. C'est lui qui a fait une interview pour demander son départ. On a un accord avec le Hertha Berlin mais lui n'a pas réussi à s'entendre avec eux. S'il trouve un accord il part, sinon il reste. Et on espère qu'il sera performant, qu'il prouvera sur le terrain. »

Depay, départ probable pour le FC Barcelone

« Memphis, c'est la dernière année de son contrat, il est d'accord avec le Barça. Peut-être qu'il partira demain pour le Barça, mais il n'y a rien de sur. Le plus probable pour partir, c'est Memphis. »

De Sciglio, pas fait à 100%

« On discute avec lui, c'était une demande de Rudi, pas prévue. Hier Rudi a demandé un arrière capable de jouer sur les deux côtés. On fait les efforts pour lui donner le joueur, les discussions sont assez avancées, ce n'est pas fait à 100%. »