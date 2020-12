OL – Mercato : Rudi Garcia prêt à faire une fleur à un autre club de Ligue 1 ?

Avec un effectif large et une saison sans Coupe d'Europe, Rudi Garcia savait que la gestion de son effectif serait l'une des clés de la réussite de l'OL. Tout le monde doit rester concerné et dans certains secteurs de jeu, la donne n'est pas simple.

Avec Thiago Mendes, Aouar, Caqueret, Lucas Paqueta ou encore Bruno Guimaraes, le milieu de terrain affiche complet notamment pour le jeune Brésilien Jean Lucas, désormais loin dans les choix de Rudi Garcia. Voilà pourquoi un départ en prêt dès cet hiver serait envisagé. Cela tombe bien, du côté du Stade Brestois, déjà intéressé l'été dernier, c'est une opportunité qui colle parfaitement aux besoins du moment.

Jean Lucas à la relance à Brest ?

Dans les colonnes de Ouest France, le directeur sportif Grégory Lorenzi a été clair sur le sujet. « Des joueurs au poste ont montré des choses intéressantes. D’autres ont eu plus de mal à se mettre en évidence. Il faut recruter un joueur supplémentaire dans ce secteur-là. La saison est longue, il y aura enchaînement de matchs, des blessures et des suspensions possibles. Et on est encore fragile sur ce poste. Trouver le joueur qui corresponde à ce qu’on veut n’est pas simple. Il y a toujours un temps d’adaptation et on veut quelqu’un de prêt et à même d’apporter une plus value sportive à l’équipe ».

Le profil de Jean Lucas, qui connaît déjà la Ligue 1, est forcément séduisant. D'autant plus que les moyens brestois sont très limités. L'hypothèse d'un prêt, éventuellement avec option d'achat, a de quoi séduire toutes les parties.