OL - Mercato : Tanguy Ndombélé clairement poussé dehors à Tottenham

Revenu à l'OL en début d'année pour relancer sa carrière, Tanguy Ndombélé (25 ans) n'est pas parvenu à lever les doutes de ses derniers mois à Tottenham ni à retrouver une place en équipe de France.

Apparu à 11 reprises en L1 (2 passes décisives), le natif de Longjumeau n'a pas contribué au redressement de Lyon... Et n'a bien évidemment pas vu son option d'achat de 65 M€ être levée par les Gones. Pour autant, l'ancien Amiénois ne rejouera pas avec les Spurs.

En effet, comme le rapporte Fabrizio Romano, Tanguy Ndombélé fait partie des quatre éléments qu'Antonio Conte a choisi d'écarter du stage de pré-saison de Tottenham en Corée du Sud. Le milieu de terrain est invité à se trouver un nouveau challenge...

Tottenham update. These players have been left out of the tour to South Korea 🚨⚪️ #THFC



▫️ Harry Winks

▫️ Sergio Reguilón

▫️ Giovani Lo Celso

▫️ Tanguy Ndombele



Antonio Conte wants them to find new solutions this summer, as soon as possible. pic.twitter.com/TfZZRTGM8s