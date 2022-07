OL - Mercato : Textor a tenté de rapatrier Juninho, une future star en vue ?

Zapping But! Football Club OL : Que penser du nouveau projet de l'OL présenté par Jean-Michel Aulas ?

John Textor veut se donner les moyens de réussir à l’OL. Intronisé par Jean-Michel Aulas en personne il y a une dizaine de jours, l’homme d’affaires américain a déjà recruté à tour de bras au mercato estival mais il a encore des idées derrière la tête pour contenter Peter Bosz.

Selon Globo, Textor aurait en effet sondé un certain Juninho pour le garder dans l'environnement du club. Mais ce dernier a décliné et rompu les derniers liens contractuels qu'il lui restait avec l'OL, qu’il a quitté avec pertes et fracas en janvier dernier. Le Brésilien, qui n’est pas du genre à revenir sur ces décisions, pourrait d’ailleurs rejoindre 777 Partners, propriétaire entre autres de Vasco de Gama.

Par ailleurs, L’Équipe fait savoir que Juan Carlos Ozuna est arrivé à Lyon la semaine dernière pour s'entraîner pendant trois semaines avec le groupe de N2. Cet attaquant mexicain gaucher de 18 ans, formé au Deportivo Toluca, était déjà venu une semaine en mai et il avait convaincu le staff de le rappeler pour la préparation estivale. Un point sera fait le concernant dans une quinzaine de jours, et un contrat professionnel pourrait alors lui être proposé.

Bastien Aubert

Rédacteur

