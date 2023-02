OL - Mercato : Textor déjà floué avec cette nouvelle recrue hivernale ?

Zapping But! Football Club OL - Lomami, El Arouch, Barcola ... Quelle pépite aura sa chance à l'OL cette saison ?

Ça a travaillé sévère à Lyon pour boucle le mercato hivernal. Si l’arrivée de l’attaquant brésilien Jeffinho, en provenance de Botafogo pour 10 M€ (plus 2,5 de bonus) et un contrat de quatre saisons et demie, a été annoncée hier en fin d’après-midi, celle d’Amin Sarr l’avait été la veille.

Au sujet de l’ailier suédois, le doute serait permis. Notamment au niveau de l’indemnité de transfert déboursée par John Textor pour le recruter. « Douze ou treize millions d’euros, c’est beaucoup d’argent pour quelqu’un qui ne marque pas beaucoup de buts », a déploré sur ESPN l’ancien défenseur et consultant Hans Kraay Junior.

Si l’avenir dira si Laurent Blanc peut savourer l’arrivée de Sarr à l'OL, on notera que le droitier de 21 ans est davantage à son aise sur son côté de prédilection que dans l’axe.