OL - Mercato : Textor doit trouver 50 M€ pour faire taire la DNCG, immense danger en vue !

L’OL n’est toujours pas sorti d’affaires. Si un « encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation » a été notifié mardi dans le rapport de la DNCG, c’est que les dirigeants du club rhodanien n’ont pas pré-financé les risques figurant dans leur budget. Selon L’Équipe, il manque surtout une garantie pour la cession d’OL Reign, la franchise féminine détenue par le club aujourd’hui présidé par John Textor. Dans le plan présenté par Lyon, une vente de cet « actif » est prévue à hauteur de 50 millions d’euros, mais elle n’a pas été réalisée pour le moment. L’OL a désormais sept jours pour faire appel de la décision de la DNCG mais, hier soir, cette décision n’avait pas été prise.

Risque aggravé en cas d'appel de l'OL ?

Et pour cause : les dirigeants lyonnais hésitent à poursuivre la procédure car, s’ils se tournent vers l’instance de contrôle financier de la Fédération, ils devront forcément apporter des éléments nouveaux s’ils veulent avoir une chance d’être entendus et libérés de leurs contraintes. Ce qui revient à dire qu’il leur faudra garantir les 50 M€manquants… « S’ils saisissent la commission d’appel de la DNCG sans améliorer sensiblement leur dossier, ils s’exposent au risque de voir leur sanction aggravée, expliquent nos confrères. Il n’est pas fréquent qu’elle en remette une couche, mais elle est souvent saisie par des clubs qui ont déjà été sévèrement sanctionnés. Textor doit évaluer ce risque éventuel avant de trancher. »

