OL : les morts forts de Textor sur le mercato et Aulas

Zapping But! Football Club OL : la victoire en Gambardella augure-t-elle une nouvelle génération dorée à Lyon ?

Ce week-end, John Textor est de passage à Lyon où il assistera à la prochaine rencontre de l’OL face au RCSA. Après avoir passé la journée au centre d’entraînement lyonnais avec Jean-Michel Aulas, l’homme d’affaires américain s’est arrêté pour répondre aux questions des journalistes. Il s’est exprimé sur la situation sportive de Lyon.

« Je ne suis pas surpris parce qu’on est à peu près à la même position que la saison dernière. Je crois qu’on ressent tous une certaine frustration quand on ne repart pas avec les trois points. Il y a eu pas mal de situations inhabituelles mais c’est le football même si je n’utiliserai pas cette excuse à chaque fois. Je pense qu’on est toujours déçu quand on a un groupe talentueux. L’OL a eu l’habitude de gagner des championnats et on fait tout pour y arriver. », a-t-il d’abord expliqué dans des propos rapportés par Olympique et Lyonnais.com.

Pour John Textor, Lyon peut rêver de retrouver une Coupe d’Europe la saison prochaine, « L’OL a l’habitude d’être en haut du classement et je pense qu’une qualification pour l’Europe est encore possible. Il y a une série de 5-6 matchs contre des équipes de la seconde partie de tableau, il faudra faire le job. On ne peut pas continuer à perdre des points contre ce genre d’équipes. On a un excellent entraîneur, des joueurs de retour après la Coupe du monde ou de blessure, des leaders, on a ces matchs pour faire le job, l’avenir sera passionnant. On peut revenir avec une certaine constance dans le Top 3 mais ce que nous voulons, c’est gagner. », a-t-il assuré.

Textor veut rapidement se renforcer

L’homme d’affaires américain a pour ambition de se renforcer très rapidement l’été prochain, « Nous avons une équipe à améliorer, qui va grandir. Certains joueurs partiront. Dans le football, quand quelqu'un part, on le remplace avec quelqu'un de meilleur (…) Je ne suis pas là pour prendre des décisions dès le premier jour. Je suis là pour écouter, entendre. », a-t-il annoncé.

John Textor s'est également exprimé sur Jean-Michel Aulas. « Avant de devenir des partenaires, on a dû travailler ensemble, on s’entend très bien, j’ai le plus grand respect pour Jean-Michel Aulas, j’espère apprendre de lui et pouvoir lui apporter quelque chose aussi. »