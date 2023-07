OL - Mercato : Textor s’est fait griller une recrue par le PSG, un protégé de Blanc sur le départ ?

Zapping But! Football Club OL : Aulas est-il le meilleur président de l'histoire du foot français ?

Les joueurs de l’OL reprennent aujourd’hui le chemin du centre d’entraînement, où ils doivent multiplier les tests physiques et médicaux. Il manquera quelques cadres ce matin avec l’absence des internationaux Espoirs (Lukeba, Cherki, Caqueret, opéré du poignet, et Barcola), qui auront le droit à près de trois semaines de vacances, et des autres sélectionnés lors de la trêve de juin, comme Nicolas Tagiafico (Argentine) ou Karl Toko Ekambi (Cameroun). En attendant, cela n’empêche pas John Textor d’être actif au mercato.

L'OL s'était positionné sur Ndour

Selon L’Équipe, l’OL s’était penché sur le cas de Cher Ndour (Benfica), qui a finalement signé au PSG avec un salaire de base bien supérieur à celui que proposait l’homme d’affaires américain. Par ailleurs, rien n’est encore fixé sur l’avenir de Castello Lukeba : Leipzig se fait pressant mais n’a proposé que 25 M€. Pas suffisant mais une dizaine de millions supplémentaires pourrait le propulser loin de Lyon. Enfin, les arrivées conjointes de Claudio Tapia et de Skelly Alvero pourraient être fatales à Joahnn Lepenant, pour qui un prêt ne serait pas à exclure cet été.

🗞️ Les unes du journal L'Équipe du jeudi 6 juillet 2023 pic.twitter.com/xCF08Ut1ld — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 5, 2023

Podcast Men's Up Life