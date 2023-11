OL - Mercato : Textor sort le chéquier et cible 4 recrues cet hiver

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

L’OL va savoir. Retoqué par la DNCG le 4 juillet, le club rhodanien repasse son grand oral après avoir vu sa masse salariale et ses transferts encadrés lors du mercato estival. Pas plus heureux en commission d’appel quinze jours plus tard (sanctions confirmées), John Textor avait ensuite traîné cet échec comme un boulet. Cet après-midi, à 14h30, Textor a l’occasion de se rattraper avec Thierry Sauvage, directeur général d’OL Groupe sur le départ. Selon L’Équipe, les deux hommes présenteront un plan bien plus solide qu’au mois de juillet, avec davantage de garanties financières et, surtout, de preuves matérielles, ce que demande l’organe de contrôle.

50 M€ pour 4 recrues en janvier ?

Les ventes de cet été ont en effet rapporté 94 M€ net, tandis que la cession de la franchise du Reign aux propriétaires des Seattle Sounders est entrée en phase finale et devrait rapporter 53 M€. Enfin, le fait que Textor a récemment renégocié la dette du club a été vu d’un bon œil par la DNCG, qui pourrait donc lever ses mesures à condition que l’OL fournisse tous les documents préalablement demandés. Si le club sort du rendez- vous les mains libres, il devrait réaliser un mercato hivernal ambitieux en recrutant au moins quatre joueurs pour une enveloppe avoisinant les 50 M€.

Podcast Men's Up Life