OL - Mercato : Textor va crisper Blanc avec sa dernière idée de recrue

Moqué pour son recrutement raté l'été dernier et pour celui de janvier qui est bien mal engagé à trois jours de la clôture, l'Olympique Lyonnais risque encore de faire parler de lui en mal s'il va au bout de son idée. En effet, L'Equipe annonce que les Gones lorgneraient l'ailier brésilien Jeffinho (23 ans), qui évolue à... Botafogo, un autre des clubs de John Textor.

Ce petit arrangement entre amis est toujours mal vu car les indemnités de transfert correspondent rarement à la réalité (1,5 M€ dans le cas de Jeffinho). Souvent, elles permettent à un club dans le dur financièrement de se refaire la cerise. Mais au-delà de ça, le jeune Brésilien ne correspond pas du tout aux attentes de Laurent Blanc en matière de renforts. L'entraîneur lyonnais souhaiterait des éléments expérimentés. Or, non seulement Jeffinho est jeune mais, en plus, il n'a jamais joué en dehors du Brésil. Et l'exemple de Luis Henrique, arrivé à l'OM à sa majorité il y a deux ans et demi en provenance de Botafogo et qui ne s'y est jamais imposé, devrait inciter l'OL à la prudence sur ce dossier.