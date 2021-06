OL - Mercato : Thiago Mendes sur le départ, un club prestigieux s’est positionné

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Peter Bosz doit arriver ce vendredi à Lyon mais on ne connait pas encore l’ossature de son staff. En revanche, on sait que certains joueurs lyonnais pourraient quitter le navire dans la foulée. Thiago Mendes en fait partie.

Auteur d’une saison mitigée malgré un statut de taulier enfin trouvé avec Rudi Garcia, l’ancien milieu du LOSC pourrait rebondir du côté de Flamengo. Selo O Globo, le club brésilien serait prêt à accueillir le Brésilien sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Reste à connaître la position de Bosz sur le cas Mendes et savoir surtout si l’OL est prêt à accepter l’idée d’un prêt en sachant que du cash ferait sans doute plus ses affaires après le fiasco Mediapro et l’absence de Ligue des champions en 2021-2022.

