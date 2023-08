OL – Mercato : Toko Ekambi en route pour son nouveau défi !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Le dossier Karl Toko Ekambi est très important pour l'OL, voire capitale. Contrôlé par la DNCG, le club rhodanien doit se séparer du Camerounais, qui compte parmi ses gros salaires alors qu'il n'entre plus dans les plans de Laurent Blanc.

Direction l'Arabie Saoudite

Et selon L'Equipe, l'ancien angevin est sur le départ. Fenerbahçe et Abha, club saoudien, ont formulé une offre, de l'ordre d'1,7 M€, et Toko Ekambi a tranché : il a décidé de rejoindre l'Arabie Saoudite. Un départ qui va alléger la masse salariale de l'OL et sans doute lui permettre de recruter un nouvel attaquant.

Podcast Men's Up Life