OL – Mercato : Toko Ekambi en fait encore baver à Lyon

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Si l'OL ne veut plus entendre parler de Karl Toko Ekambi et l'a même écarté sur la fin de sa préparation estivale, le Camerounais – qui a encore un an de contrat entre Rhône et Saône (2024) – est encore loin d'un départ.

Toko Ekambi encore loin d'un accord avec le Fener

En négociations avec Fenerbahçe (D1 turque) sur les contours d'un contrat qui pourrait lui permettre de quitter Lyon rapidement, l'ancien joueur de Villarreal est encore loin d'un accord selon Nabil Djellit. « KTE » jouerait d'ailleurs la montre avec le club stambouliote, disposant d'autres propositions ailleurs.

En Turquie, il se murmure malgré tout que le Fener a bien avancé sur le dossier Toko Ekambi et serait déjà d'accord sur la durée du contrat à défaut de l'être sur le salaire... Le gros salaire du Camerounais et de quelques indésirables bloquent la venue d'une sentinelle et d'un attaquant de complément, les deux autres recrues souhaitées par l'OL cet été.

Si l'OL a eu des échanges réguliers avec Fenerbahçe SK pour Karl Toko Ekambi. L'ancien du Paris FC est encore loin de la Turquie. Le joueur camerounais n'a aucun accord avec le géant d'Istanbul. L'attaquant a également d'autres pistes ouvertes ailleurs... #Mercato #OL — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) August 4, 2023

Podcast Men's Up Life