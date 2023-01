OL - Mercato : ultime obstacle pour Joao Gomes, un attaquant vers le Stade Rennais ?

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Qu'attendre des futurs investisseurs américains de l'OL ?

Bruno Cheyrou, le patron de la cellule recrutement de l'OL, est en ce moment-même sur un épineux dossier. Car comme on vous le disait ce matin, faire signer le Brésilien Joao Gomes à Lyon n'est pas une tâche aisée.

A cette heure, on sait, comme le confirme le quotidien l'Equipe, que l'OL et Flamengo sont d'accord sur le montant du transfert. Qui pourrait correspondre à ce que les dirigeants lyonnais sont prêts à mettre : 19 millions d'euros, dont 2 de bonus. Seul souci, et non des moindres, c'est Gomes, et personne d'autre, qui ne serait pas encore convaincu à l'idée de rejoindre la France. En effet, le Brésilien était déjà convaincu de signer à Wolverhampton, en Premier League. Le dossier pourrait se décanter dans les toutes prochaines heures.

Par ailleurs, et c'est L'Equipe qui nous l'apprend, le Stade Rennais songerait à Karl Toko Ekambi, afin de palier les absences longue durée de Terrier et passagère de Kalimuendo. Le Lyonnais a encore un an et demi de contrat et a été clairement pris en grippe par les supporters lyonnais.