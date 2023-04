OL - Mercato : un ancien du LOSC s'offre aux Gones

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Interrogé par Foot Mercato, l'ancien Lillois Cheikh Niasse est revenu sur son départ de Lille l'été dernier pour les Young Boys de Berne. Un club où il s'éclate aujourd'hui, ce qui fait regretter au milieu défensif de 23 ans de ne pas être parti plus tôt... "J’ai beaucoup souffert après mon passage au LOSC. Lille, c’était un peu mon club de cœur, c’est le club de chez moi, j’aurais aimé exploser chez eux avant d’exploser ailleurs. Malheureusement, ça ne s’est pas fait. Ensuite, quand je suis arrivé ici, je ne jouais pas au début. Je pensais que je n’allais pas sortir de cette spirale négative et ça a continué comme ça pendant quelques mois. Mais heureusement pour moi, je peux dire, le coach en place s’est fait virer, le coach adjoint m’a fait confiance, j’ai joué et depuis ce jour-là, je ne suis plus sorti."

"J'aime beaucoup Lyon en tout cas !"

Capable d'évoluer au milieu de terrain comme en défense centrale, le Franco-Sénégalais ne se ferme aucune porte pour l'avenir et surtout pas celle de l'Olympiqie Lyonnais, un club qu'il dit apprécier : "J’aurais aimé jouer en Ligue 1 et j’espère que ça arrivera un jour. Mais je n’ai aujourd’hui aucune priorité ni championnat préféré. Personnellement, j’irai dans un club où l’on me veut vraiment et où on aura une certaine confiance en mes qualités et qui me proposera un projet sportif qui me parle. L'OL cherche un joueur de mon profil ? J’aime beaucoup Lyon en tout cas !".

Pour résumer Amer par rapport à son aventure à Lille, où il estime qu'on ne lui a jamais donné sa chance, le milieu de terrain défensif Cheikh Niasse a pris son envol du côté de la Suisse. Il espère pouvoir jouer un jour en Ligue 1 et si possible du côté de l'OL.

Raphaël Nouet

Rédacteur