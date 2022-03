OL - Mercato : un autre club entre dans la danse pour Laurent Blanc

Zapping But! Football Club L'OL doit-il tout miser sur la Ligue Europa ?

L’OL ne réalise pas la saison attendue en championnat et doit se contenter d’une dixième place au classement, loin du podium et des attentes du début de saison. Des prestations qui pourraient accélérer l’arrivée de Laurent Blanc et donc le départ de Peter Bosz. Cependant, le club français n’est pas le seul intéressé par l’ancien entraîneur du PSG.

Selon le média turc “Fotomaç“, le club de Galatasaray a également Laurent Blanc dans le viseur pour prendre les rênes de l’équipe. L’ancien coach du PSG fait partie d’une short-list avec Lucien Favre, Fatih Terim, Okan Buruk et Roberto Mancini.

Les 3 pistes envisagées par l’OL en cas de départ de Peter Bosz



👉 Julien Stephan

👉 Niko Kovac

👉 Laurent Blanc



