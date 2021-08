OL - Mercato : un Champion du monde lyonnais mis sur le marché à prix cassé !

Zapping But! Football Club OL : les 10 plus grosses ventes des Gones

Tolisso vendu pour une bouchée de pain ? Le milieu de terrain formé à l’OL est poussé vers la sortie cet été au Bayern. Corentin Tolisso qui arrive en fin de contrat en Bavière l’année prochaine pourrait être bradé.

Selon les informations de l’Equipe, celui qui a signé au Bayern en 2017 contre un chèque de 41 millions d’euros fait partie des indésirables de Julian Nageslmann, nouvel entraineur du club bavarois, et pourrait être lâché pour seulement 10 millions d’euros. Malgré qu’il ai été blessé deux fois grièvement, on imagine que la situation de Corentin Tolisso risque d’être suivie. Manchester United, Arsenal et West Ham seraient intéressés. Pour ce qui est de son remplaçant, l’entraineur du Bayern Munich aurait ciblé Marcel Sabitzer du RB Leipzig.

Man Utd and Arsenal are interested in Corentin Tolisso, according to L'Equipe. Bayern Munich are eager to sell and would accept €10m for their €41.5m signing. #FCBayern #MUFC #AFC