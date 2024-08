OL Mercato : un club de L1 dynamite le dossier Moïse Bombito !

Cible de l’Olympique Lyonnais depuis le début de l’été, Moïse Bombito (Colorado Rapids, 24 ans) a refusé le deal du Eagle Football qui consistait à finir l’année du côté de Botafogo (comme Thiago Almada) avant de rejoindre la Capitale des Gaules en janvier.

Ces dernières heures, le roc canadien a vu d’autres perspectives s’ouvrir devant lui. En effet, selon l’excellent Fabrizio Romano, Bombito serait désormais la nouvelle priorité de l’OGC Nice pour remplacer Jean-Clair Todibo, parti à West Ham. Un changement de cap lié aux difficultés rencontrées par le Gym pour l’égyptien Mohamed Abdelmonem (Al-Ahly, 25 ans) ? Pas impossible.

Selon le spécialiste du Mercato italien, le RB Salzbourg aurait aussi des vues sur Moïse Bombito avec le départ imminent d’Oumar Solet (24 ans), tout proche de rejoindre Hoffenheim selon Foot Mercato. Sur ce dossier, l’OL va devoir ruser pour reprendre la main.

🚨🔴⚫️ EXCL: OGC Nice enter the race and open talks to sign 24 year old CB Moïse Bombito from Colorado Rapids.



Bombito, high on Nice list as replacement for Todibo — understand RB Salzburg also want him. 🇦🇹



OL were in advanced talks for Bombito in July but difficult deal. pic.twitter.com/6DCYb5kLnt