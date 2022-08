OL, OGC Nice - Mercato : un club portugais fonce sur Aouar !

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Quel va être l'impact de Lacazette sur le Mercato de l'OL ?

Le mercato de l’OL va connaître plusieurs mouvements avant la fin du mois d’août. Au milieu de terrain, Lucas Paqueta devrait s’engager avec West Ham. Houssem Aouar attire plusieurs clubs étrangers et l’OGC Nice. Alors que son départ traine de plus en plus, un club portugais pourrait en profiter et passe à l’offensive pour le milieu offensif tricolore.

Benfica veut Aouar

Selon les informations de L’Équipe, le club portugais du Benfica Lisbonne aurait formulé une offre à l’OL pour Houssem Aouar. Selon RMC Sport, le club lisboète aurait offert une somme légèrement inférieure à dix millions, sans les bonus compris.