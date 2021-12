OL – Mercato : un concurrent débarque sur Azmoun, le Zenith n'a pas dit son dernier mot

Zapping But! Football Club OL - Strasbourg : le brief d'avant match

Selon L'Equipe, Sardar Azmoun, l'attaquant iranien, en fin de contrat au Zenith Saint-Pétersbourg, devrait débarquer à Lyon en janvier. Un transfert de 3 M€ est évoqué pour le joueur, déjà pisté par les Gones l'été dernier.

Mais selon Nicolo Schira, l'affaire n'est pas encore bouclée. Ce lundi, le journaliste italien révèle en effet que le club russe a fait une nouvelle proposition de prolongation à son attaquant. Mais aussi que le Bayer Leverkusen est entré dans la danse. A suivre, donc.

#Zenit don’t want to lose Sardar #Azmoun as a free agent and have offered to the striker the contract extension. #OlympiqueLyon are in advanced talks since October and have offered 4-years contract to sign the player. #BayerLeverkusen have also shown interest. #transfers