OL - Mercato : un courtisan a proposé à Paqueta de quadrupler son salaire !

En feu en début de saison, moins en réussite ces dernières semaines, Lucas Paqueta demeure l'atout offensif numéro un de l'Olympique Lyonnais depuis le départ de Memphis Depay cet été. Ce qui lui vaut bien évidemment de recevoir des propositions intéressantes venues de l'étranger. Selon Foot Mercato, le nouveau riche de la Premier League, Newcastle, lui aurait proposé un pont d'or.

Les Magpies étaient en effet prêt à lui offrir 850.000€ mensuels (il gagne 217.000€ actuellement). Mais toujours selon FM, Paqueta se sent bien à Lyon et il ne partira que pour un club au prestige supérieur. L'ancien joueur du Flamengo et de l'AC Milan, où il avait échoué pour sa première expérience en Europe, est sous contrat avec l'OL jusqu'en 2025.

