OL - Mercato : un départ juteux se profile pour Juninho

Acheté 24 M€ à la Sampdoria à l'été 2019, Joachim Andersen ne s'était pas imposé à l'OL. Mais les Gones l'ont prêté à Fulham l'été dernier et le défenseur danois est parvenu à tirer son épingle du jeu du côté de Londres avec 31 matches disputés et une belle régularité dans ses prestations.

Le joueur de 24 ans ne devrait pas rentrer à Lyon. Selon Fabrizio Romano, le journaliste italien spécialiste des transferts, plusieurs clubs s'intéressent en effet à lui, notamment Tottenham. « L'OL a été approché par plusieurs formations dont Tottenham pour signer Andersen en transfert permanent cet été », révèle-t-il. Reste à savoir si l'OL parviendra ou non à récupérer sa mise. A suivre, donc...

