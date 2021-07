OL - Mercato : un dirigeant de l'Ajax met la pression pour Onana

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Ceux qui l'ont vu jouer dans les années 90 se souviennent de Marc Overmars comme d'un ailier vif, tranchant et qui allait droit au but. Devenu directeur sportif de son club formateur, l'Ajax Amsterdam, le Néerlandais n'a pas changé. Invité à commenter les rumeurs de départ d'André Onana, il a mis un gros coup de pression à ses courtisans, dont l'OL, en rappelant que le portier camerounais, c'est du très haut niveau.

"De nombreux clubs veulent maintenant profiter de la situation. Sa valeur est faible et ils veulent utiliser cela. Je comprends et je pourrais en faire de même dans l'autre sens. Pour certains clubs, c'est aussi l'occasion de signer ce gardien. Car sous contrat pour une durée plus longue et sans sa suspension, il vaudrait 30 M€. Si c'était moi, j'aurais agi rapidement. Vous pouvez attendre six mois. Attendez, alors il pourra signer gratuitement. Mais alors il y aura aussi des clubs très différents qui arriveront et vous aurez beaucoup plus de concurrence."

"L'entraîneur, Peter Bosz, le connaît bien sûr. C'est l'un des cinq meilleurs gardiens d'Europe. Si vous éliminez tous les gardiens, il arrive à la cinquième ou sixième place. Je peux comprendre qu'ils essaient de le signer car dès qu'il aura signé, sa valeur montera en flèche car c'est un très bon gardien de but de 25 ans. Nous n'avons eu aucun contact depuis une semaine avec l'OL. Un autre club s'est manifesté plus tôt, mais ils ont déjà acheté un autre gardien. Arsenal a également été mentionné, mais je n'ai rien reçu de leur part."

Marc Overmars on Onana: "Not sure if we’ll get to a deal with Lyon, there hasn’t been contact for a week. Another club was also interested but [they] already got another goalkeeper. #Arsenal was also mentioned but I haven’t had any contact with them" https://t.co/FZcCGfGqHG