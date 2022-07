OL – Mercato : un géant anglais pense à Paqueta !

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : Une grosse surprise en plus de Tolisso ?

Le mercato est loin d’être terminé. À l’OL, plusieurs mouvement devraient encore avoir lieu d’ici la fin de l’été. De nombreux joueurs de l’effectif de Peter Bosz sont convoités et les offres pourraient arriver d’ici peu. Le milieu de terrain Lucas Paqueta possède la valeur marchande la plus élevée de l’équipe. Après Arsenal, c’est un autre grand club anglais qui envisage de le recruter. Manchester City à l’affût Selon les informations de nos confrères de “L’Équipe“, Manchester City pense au milieu brésilien de l’OL, Lucas Paqueta, en cas de départ de Bernardo Silva lors du mercato estival. Pour le moment, les Citizens ne prévoient de faire une offre qu’une fois le départ de Silva confirmé. Ce qui est loin d’être fait. 🚨 Manchester City serait intéressé par Lucas Paqueta en cas de départ de Bernardo Silva ! 🇧🇷🔍



Les Sky Blues ne creuseront ce dossier en profondeur que s'ils parviennent à vendre Bernardo Silva, ce qui est loin d'être acquis.



(🗞 @lequipe) pic.twitter.com/3QD2yvinYV — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 27, 2022

Pour résumer Après Arsenal, c’est un autre grand club qui pense à recruter Lucas Paqueta lors du mercato estival. Lucas Paqueta est observé par Manchester City qui envisage de le recruter cet été en cas de départ du portugais Bernardo Silva.

Adam Duarte

Rédacteur

