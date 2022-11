Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Qu'attendre des futurs investisseurs américains de l'OL ?

Déjà ciblé par le PSG et le FC Barcelone l'été dernier, Malo Gusto a vu le Bayern Munich et le Real Madrid lui déclarer leur flamme ces derniers jours. Une concurrence incroyable pour le latéral droit de l'OL, seulement âgé de 19 ans. Et qui laisse augurer un départ en fin de saison pour un montant exorbitant, surtout si les grands clubs continuent de s'agglutiner devant chez lui.

Seulement, ces noms prestigieux ont fait fuir l'un de ses premiers courtisans. Selon la presse anglaise, Tottenham aurait décidé d'abandonner cette piste, qui était privilégiée pour apporter de la concurrence au décevant Emerson Royal. Les Spurs n'ont pas envie de jouer la surenchère. Pas sûr de toute façon qu'ils auraient eu une chance au vu du casting attiré par la pépite lyonnaise...