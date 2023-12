OL - Mercato : un grand projet de Textor parasité par l’Inter Miami

Après avoir utilisé Molenbeek pour aider l’OL avec Ernest Nuamah via sa stratégie multi-clubs, John Textor a changé de braquet cet hiver avec l’idée de renforcer Botafogo grâce à l’argent venu de Lyon.

Après Lucas Perri et Adryelson, qui vont rapporter 20 M€ au club de Rio, l’idée était de recruter Cristian Medina (Boca Juniors, 21 ans) à l’OL pour le prêter dans la foulée à Botafogo… Sauf que le plan ne se déroule pas sans accroc.

D’après Fabrizio Romano, Boca a refusé l’offre de 7 M$ + 2M$ de bonus pour son milieu offensif … Alors que du côté de la MLS, l’Inter Miami de Lionel Messi s’active désormais dans le dossier Medina. Affaire à suivre.

🇦🇷 Botafogo sent new proposal to Boca Juniors for Cristian Medina: $7m plus $2m with long term project including Palace or OL.



Boca Juniors rejected Botafogo’s proposal.



🇺🇸 Understand Inter Miami have also sent a bid for Medina today, talks to follow. pic.twitter.com/wmgAGMheY0