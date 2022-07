OL - Mercato : un international français pisté pour remplacer Aouar

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : Aktürkoglu, Yilmaz… Lyon regarde en Turquie

L'OL disputera une année sans compétition européenne, pourtant l'effectif qu'est en train de bâtir Bruno Cheyrou sent la Ligue des Champions à plein nez. Jerome Boateng, Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette, d'après l'insider spécialiste du mercato Pedro Almeida, les Gones ne comptent pas s'arrêter là et sont prêts à tenter Adrien Rabiot si jamais Houssem Aouar venait à partir.

Rabiot pour remplacer Aouar ?

Dans le cas d'un départ d'Houssem Aouar, l'OL prévoit de s'attaquer à un international français habitué à la Ligue des champions. International français et habitué au très haut niveau, l'ancien Parisien arrove à un an de son contrat avec la Juve et pourrait se voir barrer la route par le retour de Paul Pogba.