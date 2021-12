OL - Mercato : un nouveau départ marquant à Lyon, Aulas interpellé par les supporters

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Sur son blog, Pierre Ménès n’a pas caché son inquiétude pour l’OL. Et pour cause, le club rhodanien semble traverser une zone de turbulences qui dure dans le temps. Alors que Peter Bosz a été placé face à ses responsabilités par Jean-Michel Aulas et que Juninho quittera le navire cet hiver, L’Équipe croit savoir qu’un nouveau départ serait acté.

Jusqu’à présent entraîneur de la catégorie des moins de 16 ans, Pierre Sage va ainsi quitter ses fonctions pour rejoindre le Red Star où il deviendra l’adjoint d’Habib Beye. Depuis deux saisons et demie, Sage était aussi responsable de la création, de la mise en place et de l’évolution de la méthodologie OL à l’Académie. Il aspirait depuis quelque temps à appliquer ses idées à des professionnels. L’OL, qui n’avait pas forcément anticipé cette perte, n’a pas encore communiqué sur son remplaçant.

En parallèle, des supporters de l’OL ont adressé une lettre ouverte en début de semaine. « Nous n’avons jamais ressenti un tel chaos sportif et institutionnel », explique Nicolas Fontaine, administrateur d’un groupe privé sur Facebook, « Olympique lyonnais - Le Groupe » (116 700 membres), dans des propos repris par Le Progrès. Les supporters de l’OL attendent que le président Aulas prenne des décisions fortes pour reprendre la main. Tout en renouvelant leur soutien, ils espèrent aussi « un recrutement ambitieux » lors du mercato.